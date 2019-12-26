Украина и боевики ОРДЛО могут обменять около 200 человек – росСМИ

В то же время, верификация большинства участников обмена пока не проведена.

Киев и администрация боевиков «ЛНР-ДНР» в рамках «большого обмена» 29 декабря передадут друг другу чуть более 200 удерживаемых лиц.

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Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе по организации минских переговоров.

"По итогам видеоконференции (контактной группы по Донбассу, где обсуждался обмен пленными – ред.) стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за такого рода технических причин было нельзя. Стороны должны были до нового года реализовать решение "Нормандского саммита". Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене", - сказал собеседник журналистов.

По его словам, прежде чем приступить к процедуре обмена, 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ.

"Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными - ИФ). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек", - сказал источник.

При этом ранее предполагалась обменять порядка 300 человек.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжения переговоров со всеми сторонами 23 декабря в режиме скайп-конференции заявила, что до конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков.