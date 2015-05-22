Туск считает реальной отмену виз для украинцев в 2016 году

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление Дональда Туска в Риге. "Как Грузия, так и Украина, получили то, что просили: чрезвычайно четкую дорожную карту того, что нужно сделать, чтобы в декабре этого года получить однозначно положительную оценку Еврокомиссии. Следствием этого будет внедрение безвизового режима. Мне кажется, что 2016 год является реальным сроком", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая на саммите Восточного партнерства была принята декларация, в которой говорится, что до конца этого года Еврокомиссия должна подготовить отчет о выполнении Украиной критериев, необходимых для введения безвизового режима.