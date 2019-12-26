Скандальному застройщику Микитасю продлили меру пресечения

Подозреваемого обязали: приходить к детективу, прокурору, следственного судьи, суда по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства.

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего президента корпорации «Укрбуд», народного депутата VIII созыва от группы «Воля народа» Максиму Микитасю до 14 февраля 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемого обязали: приходить к детективу, прокурору, следственного судьи, суда по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства.

Кроме того, он должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в размере 1,5 млн грн.

18 июля было сообщено о подозрении четвертому участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации сделки с недвижимостью Нацгвардии.

4 октября Высший антикорсуд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн, 8 октября он был внесен.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога для бывшего народного депутата Микитася, подозреваемого в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии, с 5,5 до 80 млн грн.