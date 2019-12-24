Милованов назвал свою зарплату "неприемлемо маленькой" и рассказал, сколько хочет
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его зарплата в министерстве "неприемлемо маленькая".
Об этом Милованов рассказал в интервью Liga.net.
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"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия, и мы им платим по 15 000-20 000 гривень, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или некомпетентность", - сказал он.
На вопрос, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил, что министр должен получать от 5 до 10 тысяч долларов.
Как сообщал УНИАН, ранее министр экономики Тимофей Милованов уже жаловался на зарплату. Также недоволен оплатой своего труда и глава Минюста Денис Малюська. При этом они пояснили, что в отставку не собираются.