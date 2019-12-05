"Хватает только на Uber": Милованов пожаловался на размер зарплаты

Милованов получает 18 тысяч гривень зарплаты.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов неудовлетворен размером своей зарплаты.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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По его словам, он получает 18 тысяч гривень, но их «ни на что не хватает». На вопрос, живет ли он на сбережения, тот ответил: «Да, конечно».

«То что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже болезненный вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата», – ответил Милованов.

Ранее Милованов признался, что во время пребывания в Соединенных Штатах Америки и написания диссертации пробовал марихуану.