Гончарук и Пристайко поздравили украинских дипломатов с профессиональным праздником

Глава МИД выразил надежду, что дипломаты найдут ответы на самый сложный вызов в современной истории Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр иностранных дел Вадим Пристайко поздравили украинских дипломатов с профессиональным праздником.

Об этом они написали в Тwitter.

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"Поздравляю всех причастных - от студентов и ученых до дипломатов-практиков - с Днем дипломатической службы Украины! Благодарю вас за сложнейшую и одновременно чрезвычайно важную работу, которую вы делаете для защиты суверенитета нашего с Вами государства и построения его имиджа за рубежом", - отметил глава правительства.

В свою очередь Пристайко выразил надежду, что украинские дипломаты найдут ответы на самый сложный вызов в современной истории Украины.

«Коллеги, уважаемые работники дипломатической службы, искренне поздравляю с нашим праздником! Нам с вами действительно приходится работать в нелегкое время и искать ответ на самый сложный вызов в современной истории Украины. Но мы сможем. Мы сделаем это вместе. С днем работника дипломатической службы!», - написал глава МИД.