Россия продолжит заказные убийства в Европе, пока не завершится война в Украине - Пристайко

Глава МИД заявил, что в Украине довольно часто встречаются заказные убийства из России.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что Российская Федерация продолжит осуществлять заказные убийства в Европе, пока не завершится война в Украине.

Об этом глава МИД Украины сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, которая транслировалась на телеканале «5 канал».

Глава МИД Украины прокомментировал убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Вы знаете, к сожалению, и к вам докатилась эта волна убийств, которые россияне делают, - и у вас теперь, и мы видели, что происходило в Британии. Но мы привыкли уже. На наших улицах убивают и российских бизнесменов, и белорусских журналистов. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с заказными убийствами. Но мы воюющая страна, в которой, это, к сожалению, происходит довольно часто, и уровень восприятия в украинском обществе к каждой этой жертве после почти 14 000 (погибших), к сожалению, снижается», - сказал Пристайко.

«Мы понимаем эту трагедию, которая происходит, когда на мирных улицах Берлина (убили гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили - УНИАН), но, к сожалению, если мы не завершим войну, то это будет происходить больше и больше», - убежден глава МИД.

Он отметил, что военному противостоянию на европейском континенте в 21-м веке не место.

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Как сообщал УНИАН, Федеральная прокуратура Германии осуществляет расследование убийства гражданина Грузии, бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, застреленного в центре Берлина 23 августа. Немецкие следственные органы проверяли подозрения о возможной причастности государственных органов России или Чечни в организации убийства.

В начале декабря Министерство иностранных дел Германии объявило, что высылает двух российских дипломатов. По данным Der Spiegel, оба дипломата, работавшие в российском посольстве в Берлине и объявленные персонами нон-грата, на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб.

Вероятного убийцу Хангошвили задержали 23 августа благодаря показаниям очевидцев. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online, опубликованном в конце сентября, расследователи пришли к выводу, что «Вадим Соколов» ездил в Берлин «под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности».

Бывший чеченский полевой командир Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен (Kleiner Tiergarten) в центре Берлина 23 августа. Российские власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии мужчина искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.