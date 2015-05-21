В парламенте появились еще три межфракционные объединения

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о создании МДО “Мировое украинство”, председателем которого избран Иван Крулько (фракция “Батькивщина”), МДО “Защита села”, председателем которого избран народный депутат Украины Аркадий Корнацкий (фракция БПП) и МДО “Здоровая нация”, председателем избран Денис Силантьев (фракция Радикальной партии).

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Напомним, ранее в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение “Мажоритарщики Украины”. Председателем объединения был избрано члена группы “Экономическое развитие” Антона Яценко.