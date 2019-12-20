"По заданию президента": Гончарук объяснил запрет на казино-лотереи

Аваков поставил Нацполиции задачу до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом гослотерей.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему власть решила запретить лотереи. Такое решение Кабмин принял вчера.

Глава правительства рассказал об этом, отвечая в Раде на вопрос депутата Максима Бужанского, пишет Страна.ua.

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Нардеп спросил, почему Кабмин объявил лотереи вне закона не сразу, когда был назначен, а только вчера - после провала законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Оказалось, что задание "поломать конструкцию" дал президент Владимир Зеленский - после того, как стало понятно, что законопроект о казино через Раду протащить не пока удается.

"У нас запрещен игорный бизнес, но разрешены государственные лотереи. И под их видом они прикрываются. Мы думали, что будет разработан закон, который нормализует эту экосистему. Есть куча бумаг, решений суда, которыми эти товарищи, которые называют себя лотерейщиками, прикрываются. Но когда мы поняли, что решение затягивается, мы по заданию президента решили поломать их юридическую конструкцию, и поломали. Сегодня правительства запретило распространение старых лицензионных условий. Так будет делать до сих пор, пока нелегальные залы не исчезнут по всей стране", - объяснил Гончарук.

Напомним, Рада вчера провалила законопроект о легализации игорного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков требует от Национальной полиции сегодня до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.