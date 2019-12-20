"Заставить РФ выполнять договоренности": в МИД озвучили главную задачу после "нормандской встречи"

В МИД заявляют о необходимости обеспечения международной солидарности, чтобы заставить Российскую Федерацию полноценно обеспечить выполнение взятых на себя обязательств.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что основная задача после саммита лидеров стран "нормандской четверки" заключается в том, чтобы заставить Кремль выполнять достигнутые в Париже договоренности.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что основная задача после саммита лидеров стран "нормандской четверки" заключается в том, чтобы заставить Кремль выполнять достигнутые в Париже договоренности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боднар сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам заместителя министра, саммит показал преданность Украины мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. "Сейчас наша основная задача - вынудить Кремль к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже", - сказал Боднар.

Как отметил представитель МИД, Украина уже начала выполнение своей части договоренностей, в частности речь идет о продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2569).

По словам Боднар, сам факт проведения саммита не может рассматриваться как основание к ослаблению политического или санкционного давления на Москву. "Главное для нас - обеспечить международную солидарность для того, чтобы заставить Российскую Федерацию полноценно обеспечить выполнение взятых на себя обязательств", - заявил Боднар.

Замминистра напомнил, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия. "Если кто-то хочет коммуницировать с представителями Луганска и Донецка, то у нас есть Трехсторонняя контактная группа, в рамках которой происходит обсуждение всего комплекса вопросов, связанного с урегулированием", - сказал Боднар.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная со "всех установленных на всех не установленных".

Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.