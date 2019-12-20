"Заставить РФ выполнять договоренности": в МИД озвучили главную задачу после "нормандской встречи"
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что основная задача после саммита лидеров стран "нормандской четверки" заключается в том, чтобы заставить Кремль выполнять достигнутые в Париже договоренности.
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что основная задача после саммита лидеров стран "нормандской четверки" заключается в том, чтобы заставить Кремль выполнять достигнутые в Париже договоренности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боднар сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По словам заместителя министра, саммит показал преданность Украины мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. "Сейчас наша основная задача - вынудить Кремль к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже", - сказал Боднар.
Как отметил представитель МИД, Украина уже начала выполнение своей части договоренностей, в частности речь идет о продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2569).
По словам Боднар, сам факт проведения саммита не может рассматриваться как основание к ослаблению политического или санкционного давления на Москву. "Главное для нас - обеспечить международную солидарность для того, чтобы заставить Российскую Федерацию полноценно обеспечить выполнение взятых на себя обязательств", - заявил Боднар.
Замминистра напомнил, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия. "Если кто-то хочет коммуницировать с представителями Луганска и Донецка, то у нас есть Трехсторонняя контактная группа, в рамках которой происходит обсуждение всего комплекса вопросов, связанного с урегулированием", - сказал Боднар.
Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.
Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная со "всех установленных на всех не установленных".
Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.
Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.