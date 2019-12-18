Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" Донбасса

Закон Верховная Рада приняла 12 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко.

Предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие продлевали.

Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и «государство гарантирует в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».

Согласно закону, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление соответствующими территориальными громадами непосредственно и через органы местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.

Документом предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или другого языка «в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие».

Согласно закону, государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Закон предусматривает «возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.п.».

12 декабря 2019 года Верховная Рады приняла изменения в ст. 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым на один год продлено действие этого закона - до 31 декабря 2020 года включительно.