Порошенко заявил, что на украинско-словацкой границе скоро заработают пункты пропуска

Пункты пропуска на украинско-словацкой границе вскоре начнут работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Андреем Киской в Киеве.

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"Мы наметили конкретные шаги по сотрудничеству в пограничном формате. Вчера я заслушал доклад руководителя Пограничной службы о том, что мы в ближайшее время должны начать работу совместных пунктов пропуска, которые будут способствовать и сокращению времени пересечения нашей границы дружбы между Украиной и Словакией, и решительной борьбе с коррупцией при пересечении границы, когда совместный осмотр сделает эту процедуру прозрачной и эффективной", - сказал Порошенко.