У Яценюка предлагают Тимошенко взять на себя ответственность и возглавить НКРЭ

Об этом сегодня на брифинге в Парламенте заявил народный депутат Антон Геращенко.

«Вчера на заседании фракции «Народный фронт» с участием Премьер-министра мы единогласно проголосовали за предложение к Юлии Владимировне Тимошенко, как жесткого последователя отстаивания прозрачных тарифов - возглавить НКРЭ, и не на словах, а на деле показать, чтобы тарифы в Украине были соответствующие всем законам», - сказал Геращенко.

«Мы знаем, что она имеет огромный опыт решения газовых проблем и является огромным специалистом за последние двадцать лет в области регулирования рынка электроэнергетики, рынка газа и взаимодействия с Российской Федерацией», - отметил он.

По мнению Антона Геращенко, если каждый партнер по коалиции, критикуя Правительство, будет предлагать свои кандидатуры на должности в органы власти, которые регулируют тот или иной вопрос, и будут нести за это ответственность, «именно тогда мы построим европейскую страну, ради которой мы создавали коалицию «Европейская Украина».