Новый глава Фонда госимущества разбогател на 2 миллиона гривень за прошлый год

Об этом говорится в его декларации о доходах, которую он предоставил народным депутатам в ВР, сообщает «Украинская правда».

В графе доход он указал 2,163 миллиона гривень, из них заработная плата составила 157 тысяч, дивиденды 200 тысяч, страховые выплаты 5 тысяч. Наибольшую сумму – 1,8 млн – Билоус получил от отчуждения имущества.

В то же время жена Билоуса за 2014 год получила 133 тысячи дохода.

В собственности Билоуса земельный участок площадью 1300 кв. метров в элитном селе Плюты (Обуховский район) под Киевом, дом на Франковщине – 249 кв. метров, в графе квартиры он указал незавершенное строительство в тех самых Плютах - 570 кв. метров.

Читайте такжеИгорь Билоус: Политических и профессиональных мотивов в моей отставке нет

У его жены есть земельный участок в Вышгородском районе Киевщины - 900 кв. метров, а также квартира в Киеве размером в 94,7 кв. метров.

Билоус также задекларировал 4 автомобиля – Nissan, Mercedes, Ford, Audi и мотоцикл. У его жены один Mercedes.

В графе "Сумма средств на счетах в банка" Билоус указал, что держит в банке 3 млн гривень. В то же время в графе "вложенных в отчетном году" значится почти 5 миллионов. Непонятным остается, почему вторая сумма превышает первую. Его жена также держит 2 млн грн в банке.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление о назначении Игоря Билоуса председателем Фонда государственного имущества Украины (№2882). За это решение проголосовали 258 народных депутата из 334 зарегистрированных в сессионном зале.