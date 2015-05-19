В ЕС еще не знают, что будет в декларации Рижского саммита о безвизовом режиме для Украины - источник

В Европейском Союзе еще не решили, что именно будет сказано относительно безвизового режима для Украины в декларации саммита Восточного партнерства, который пройдет на этой неделе в Риге.

Об этом накануне саммита, который состоится 21-22 мая, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.

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«Сейчас я не буду размышлять, какими именно будут высказывания и соответствующие слова в декларации. Завтра состоится заседание Комитета постоянных представителей (COREPER), который будет рассматривать формулировки. Сейчас проект (декларации) еще на стадии переговоров. Мы надеемся получить четкий текст, с которым все делегации могут поехать в Ригу», - сказал он.

Как известно, недавно Европейская комиссия обнародовала доклад о выполнении Украиной и Грузией критериев, необходимых для введения безвизового режима, указав на ряд аспектов, которые еще необходимо выполнить.

Дипломат подчеркнул, что вопрос безвизового режима не является политическим, а техническим.

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«Есть ряд критериев, которые не были выполнены. Первая фаза для обеих стран (Украины и Грузии), как это было в случае с Молдовой, была законодательной, сейчас мы находимся в фазе конкретного выполнения. Были указаны (в докладе ЕК) конкретные недостатки, отмечены очень конкретные шаги, которые должны быть сделаны для обеих стран в этом отношении. Должна быть выполнена конкретная работа. Комиссия делает все возможное, чтобы поддержать эти страны и достичь общей цели - безвизового режима для граждан. Но это зависит от выполнения существующих критериев», - подчеркнул он.