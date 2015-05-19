В декларации Рижского саммита ЕС не вспомнит о европейской перспективе для Украины - источник

В декларации, которая будет принята по результатам Рижского саммита Восточного партнерства, ЕС не будет вспоминать о европейской перспективе для тех стран, которые высказали соответствующие надежды.

Об этом накануне саммита, который состоится 21-22 мая в Риге, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Три государства (Украина, Грузия и Молдова - УНИАН) выразили свои надежды относительно европейской интеграции, но не получили четкого ответа на этот вопрос. Я скажу так: справедливо сказать, что это вопрос для ЕС на данном этапе не на повестке дня. Мы не говорим "да", и мы не говорим "нет". На чем мы фокусируемся, так это на выполнении того, о чем уже было договорено", - сказал он.

Дипломат отметил, что имеет в виду "политическую ассоциацию, значительные реформы в сфере государственного управления, борьбу с коррупцией, улучшение бизнес-климата и всю программу реформ, которая есть в Соглашении об ассоциации".

"Если это будет успешно выполнено, вопрос будет снова поставлен. Сказав это, я хочу отметить, что каждая страна вольна высказывать свои надежды, но (в декларации - УНИАН) вы не найдете фраз, которые будут касаться этого вопроса", - пояснил он.