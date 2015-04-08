Украина рассчитывает на признание европейской перспективы на саммите ”Восточного партнерства”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

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”Мы будем иметь два главных вопроса. Первый - это признание европейской перспективы для Украины. И второе - это поддержка украинской позиции относительно предоставления Украине безвизового режима с 1 января 2016 года”, - сказал Порошенко.