Украина рассчитывает на признание европейской перспективы на саммите ”Восточного партнерства”

22:03, 08 апреля 2015
Политика
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Украина рассчитывает на саммите ”Восточного партнерства” в Риге на поддержку украинской позиции относительно предоставления безвизового режима с 1 января 2016 г. и признание европейской перспективы для Украины.

єс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

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”Мы будем иметь два главных вопроса. Первый - это признание европейской перспективы для Украины. И второе - это поддержка украинской позиции относительно предоставления Украине безвизового режима с 1 января 2016 года”, - сказал Порошенко.

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