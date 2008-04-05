Ющенко будет жертвовать выходным ради искусства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует каждую субботу принимать участие в благоустройстве территории культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, как и в прошлую субботу, Президент принял участие в толоке по упорядочению территории музейного комплекса. Он пообещал журналистам, что будет приходить сюда каждую субботу, пока не сдадут объект.

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что благоустройство территории планируется завершить до конца 2008 года, а полностью сдать объект - в День Независимости 2009 года.

«Я каждую субботу здесь буду со своими детьми и всех приглашаю. Я хочу всем продемонстрировать, что основная часть работ осуществляется за счет пожертвований. И почему бы не пожертвовать своим временами – одним выходным днем», - сказал глава государства.