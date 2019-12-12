Зверобой прокомментировала разговоры фигурантов дела Шеремета о похищении ее детей

Ранее полиция сообщила, что фигурантка дела об убийстве Шеремета Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей волонтерки как «сакральной жертвы».

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) прокомментировала возможность похищения ее детей фигурантами в деле убийства журналиста Павла Шеремета.

Соответствующий комментарий она дала «5 каналу».

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«Я только «Пуму» узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она «лидер». Накричала на мужа, и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер – это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я хочу его взорвать, но мне это «лепят». После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала», - заявила она.

«Когда девушки моих детей обсуждали... Ну, хорошо придумали... Я же могу узнать, милиционеры у нас тоже свои люди. А может и подделали, я же не знаю. Пусть разбираются адвокаты, полиция. Я со своими буду разбираться, девушки – со своими. Но даже, если эту «Лесу» посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что сделаешь? Единство – оно такое», - добавила ветеран АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, в полиции заявили, что фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей волонтерки Маруси Зверобой как «сакральной жертвы». Как подтверждение этого полиция обнародовала на брифинге разговор Кузьменко. По данным следствия, Кузьменко занималась поиском лица, «сакральной жертвы», убийство которой поможет дестабилизировать ситуацию в стране. В одной из своих бесед с полицией обнародованы на брифинге, Кузьменко обсуждала совершение этих противоправных действий.

Согласно обнародованному разговору, женщины разговаривают о том, что эту роль на себя «смогла бы взять» Зверобой или народный депутат София Федина, в частности рассматривалась возможность не убийства, а похищения детей Зверобой.

По мнению Кузьменко, Зверобой идеально подошла бы на эту роль, потому что умеет «красиво говорить» и имеет «хороший послужной список» и вызвала бы в обществе большой резонанс и поддержку, шла речь в беседе, обнародованной на брифинге.