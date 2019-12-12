"Сакральная жертва»: подозреваемые в убийстве Шеремета хотели украсть детей волонтерки Зверобой - следствие

По мнению Кузьменко, Зверобой идеально подошла бы на эту роль, потому что умеет "красиво говорить" и имеет "хороший послужной список" и вызвала бы в обществе большой резонанс и поддержку.

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей волонтерки Маруси Зверобой как "сакральной жертвы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

По данным следствия, одна из подозреваемых в совершении вбиства журналиста Кузьменко занималась поиском лица, "сакральной жертвы", убийство которой поможет дестабилизировать ситуацию в стране.

В одной из своих разговоров, обнародованных полицией на брифинге, Кузьменко обсуждала совершение этих противоправных действий.

Согласно обнародованной разговором, женщины разговаривают о том, что эту роль на себя "смогла бы взять" Зверобой или народный депутат София Федина, в частности рассматривалась возможность не убийства, а похищение детей Зверобой.

По мнению Кузьменко, Зверобой идеально подошла бы на эту роль, потому что умеет "красиво говорить" и имеет "хороший послужной список" и вызвала бы в обществе большой резонанс и поддержку, шла речь в беседе, обнародованном на брифинге.