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Зеленский о деле Шеремета: "Есть еще один вопрос, кто заказчик?"

18:48, 12 декабря 2019
Политика
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Владимир Зеленский прокомментировал дело об убийстве Шеремета / фото president.gov.ua

Об этом Владимир Зеленский заявил на спецбрифинге по результатам расследования, передает Украинская правда.

Глава государства напомнил, что несколько месяцев назад была встреча с руководством Нацполиции по расследованию этой одной из приоритетных уголовных дел.

На нынешней встрече, по словам Зеленского, прозвучало "очень много ответов".

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"Возможные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава Богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет последняя встреча по поводу этого очень громкого дела, третья. Мне кажется, больше не надо. Очень не хочется, чтобы это было, таким, знаете, в кавычках "сериалом", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета следствие подозревает пятерых человек. Экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в исполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

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Новость в сюжете: Убийство журналиста Шеремета
Теги: #убийство Шеремета#дело Шеремета#Владимир Зеленский