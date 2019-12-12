Зеленский о деле Шеремета: "Есть еще один вопрос, кто заказчик?"

Владимир Зеленский отметил, что не хочет, чтобы расследование убийства Шеремета превратилось в "сериал".

Президент Владимир Зеленский надеется, что следствие оперативно установит заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом Владимир Зеленский заявил на спецбрифинге по результатам расследования, передает Украинская правда.

Глава государства напомнил, что несколько месяцев назад была встреча с руководством Нацполиции по расследованию этой одной из приоритетных уголовных дел.

На нынешней встрече, по словам Зеленского, прозвучало "очень много ответов".

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"Возможные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава Богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет последняя встреча по поводу этого очень громкого дела, третья. Мне кажется, больше не надо. Очень не хочется, чтобы это было, таким, знаете, в кавычках "сериалом", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета следствие подозревает пятерых человек. Экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в исполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.