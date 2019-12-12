"След российских спецслужб": румынские пограничники без объяснения задержали Чубарова на 3,5 часа (фото)

В ситуацию вмешались украинские дипломаты.

Румынские пограничники в аэропорту Бухареста без объяснения задержали на 3,5 часа председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Об этом Чубаров сообщил в Facebook.

Председатель Меджлиса заявил, что с момента временной оккупации Крыма Российской Федерацией он и коллеги исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. "На территориях этих стран российские спецслужбы де-факто имеют право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - подчеркнул Чубаров.

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"Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта. И это при том, что одной из цели моего и моих коллег визита в Румынию является запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула Посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 часа ожидания разрешить ситуацию, и уже около 7.00 Чубаров был в отеле, чтобы в 9.30 начать выполнять программу пребывания.

"Понятно, произошедшее будет предметом обращения Посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания", - заявил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированном Россией Крыму. Она будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства".