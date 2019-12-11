"Слуга народа" отреагировала на драку в аграрном комитете: просят другое помещение и охрану
Фракция "Слуги народа" считает, что сегодняшняя драка на заседании аграрного комитета является сознательной провокацией, которая совершена с целью срыва законотворческого процесса и дестабилизации ситуации в парламенте.
Об этом говорится в заявлении фракции.
В нем отмечается, что на сегодняшнем заседании было совершено нападение группой лиц на депутата и ветерана АТО Андрея Богданца.
"Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского толка и политических сил, которые называют себя патриотическими", - добавляют во фракции.
Фракция обратилась к правоохранителям с требованием отреагировать на инцидент, а от руководства Рады просит временно перенести заседание в более защищенное помещение и усилить его охрану.
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"Мы заявляем о недопустимости какого-либо давления на народных депутатов во время обсуждения и принятия государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским способами влиять на работу представителей народа Украины", - говорится в заявлении фракции.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде произошла драка во время заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.