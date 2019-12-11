Луценко назвал свое назначение в ГПУ политическим

29 августа Рада уволила его с дожности.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что его назначение на должность было политическим.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

При этом Луценко подчеркнул, что ему "было очень неприятно", когда ради его назначения в ГПУ меняли закон о прокуратуре.

"Мне действительно было очень неприятно, что для того, чтобы меня назначить, был изменен закон о, скажем, рамках, условиях, которые должен выполнить комитет. Да, я был политически назначенным прокурором. В этом есть минусы, но в этом есть и плюсы",- сказал экс-глава ГПУ.

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По словам Луценко, только политически назначенный генпрокурор мог разрушить систему, "которая была неизменной за все годы независимости".

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада уволила Луценко с должности генпрокурора.