Рада уволила Луценко с должности генпрокурора
23:08, 29 августа 2019Политика
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После этого парламент начал рассмотрение вопроса о назначении Руслана Рябошапки на должность генпрокурора.
"За" проголосовали 317 народных депутатов / Фото УНИАН
Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 317 народных депутатов Украины.
После этого парламент начал рассмотрение вопроса о назначении Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на эту должность.
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