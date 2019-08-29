Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

После этого парламент начал рассмотрение вопроса о назначении Руслана Рябошапки на должность генпрокурора.

Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Читайте такжеРябошапка хочет полностью перезагрузить ГПУ Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 317 народных депутатов Украины. После этого парламент начал рассмотрение вопроса о назначении Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора. Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на эту должность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter