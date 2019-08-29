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Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

23:08, 29 августа 2019
Политика
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"За" проголосовали 317 народных депутатов / Фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 317 народных депутатов Украины.

После этого парламент начал рассмотрение вопроса о назначении Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на эту должность.

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Теги: #Луценко#ГПУ