Вице-премьер Кулеба завтра прилетит в Вашингтон

Кулеба обсудит с американскими коллегами двустороннюю и европейскую повестку дня.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба 11-13 декабря будет находиться с визитом в Вашингтоне.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"Есть о чем поговорить с американскими коллегами - и по двухсторонней, и по европейской повестке дня", - заявил Кулеба.

11-13 декабря буду в Вашингтоне 🇺🇸 Есть о чем поговорить с американскими коллегами — и с двухсторонней, и с европейской повестки дня 😉 pic.twitter.com/iEwZfLIPzh — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2019

Напомним, накануне состоялся первый за три года нормандский саммит. Лидеры стран «нормандского формата» поддержали договоренность в рамках ТКГ о разведении сил и средств в дополнительных трех точках, оно должно состояться до конца марта 2020 года. Также были достигнуты новые договоренности об обмене пленными.

Следующий саммит в "нормандском формате", на котором встретятся лидеры Украины, Германии, Франции и России, состоится в Берлине.

Отметим также, что сразу после "нормандских переговоров" в Париже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился в США - говорить с президентом Дональдом Трампом об Украине.