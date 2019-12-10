Трамп примет Лаврова в Белом доме: будут говорить об Украине

Среди других вопросов, стороны также обсудят ситуацию в Украине.

Президент США Дональд Трамп во вторник присоединится к госсекретарю Майку Помпео для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Белый дом. Так, высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил в понедельник, что они «обсудят состояние двусторонних отношений». Изначально сообщалось, что Лавров будет встречаться только с Помпео, однако многие предполагали, что во встрече примет участие и Трамп.

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что визит Трампа будет ответом на знак внимания, оказанный президентом России Владимиром Путиным госсекретарю Помпео во время его последнего визита в Москву. «Когда Помпео поехал в Россию, Путин встречался с ним. А в отношениях с Китаем и Россией мы, в частности, говорили, что хотим взаимности», – сказал О’Брайен, выступая в программе «Лицом к нации».

Ожидается, что Трамп, Помпео и Лавров посвятят переговорам, включая рабочий обед и пресс-конференцию, половину дня. Американские официальные лица говорят, что они будут обсуждать ситуацию в Украине и Сирии, вопросы контроля над вооружениями и другие.

«И я, и президент говорили, что, если есть работа, которую мы можем выполнить совместно с Россией, то мы обязаны сделать это ради американского народа. Надеюсь, что министр иностранных дел Лавров и я сможем достичь прогресса. В частности, президент попросил нас провести работу в сфере бизнес-отношений. Мы попытаемся поработать над этим», – заявил Помпео, выступая в эфире телекомпании One America News Network.

«Есть проблемы контроля над вооружениями между нашими странами. Мы также хотим привлечь к этой дискуссии Китай. Уверен, что мы будем говорить и об этом. Есть целый ряд тем, которые мы будем поднимать. Министр иностранных дел Лавров и я работали над этим долгое время», – добавил Помпео.

Отмечается, что встреча пройдет в условиях напряженности в отношениях между США и Россией, вызванной обвинениями во вмешательстве на выборах, а также конфликтами в Украине и Сирии.

Представляется, что переговоры были инициированы после того, как на прошлой неделе Путин заявил, что Москва выступает за то, чтобы до конца года продлить договор СНВ-3 «без всяких предварительных условий».

Помпео и Лавров встречались несколько раз в этом году, в том числе в России и Нью-Йорке, на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако Лавров не приезжал в Вашингтон с тех пор, как встречался с Трампом в Белом доме в мае 2017 года. После этой встречи Трампа обвиняли в том, что в ходе переговоров он якобы раскрыл секретную информацию.