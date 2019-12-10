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В Кремле назвали место проведения следующего "нормандского саммита"

09:07, 10 декабря 2019
Политика
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REUTERS

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

На вопрос о том, будет ли столица Германии местом проведения следующего саммита, Песков ответил утвердительно.

Ожидается, что следующая встреча пройдет через четыре месяца.

Предыдущая подобная встреча состоялась накануне в Париже. По словам украинского президента Владимира Зеленского, договариваться с российским - сложно.

Полную хронологию переговоров "нормандской четверки" читайте на УНИАН.

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Теги: #Берлин#нормандская четверка