В Кремле назвали место проведения следующего "нормандского саммита"
09:07, 10 декабря 2019Политика
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Следующая встреча может пройти через четыре месяца.
REUTERS
Следующий саммит в "нормандском формате", на котором встретятся лидеры Украины, Германии, Франции и России, пройдет в Берлине.
Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".
На вопрос о том, будет ли столица Германии местом проведения следующего саммита, Песков ответил утвердительно.
Ожидается, что следующая встреча пройдет через четыре месяца.
Предыдущая подобная встреча состоялась накануне в Париже. По словам украинского президента Владимира Зеленского, договариваться с российским - сложно.
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