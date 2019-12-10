В Кремле заявили, что Путин не согласен с формулировкой Зеленского об оккупированном Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участники переговоров в «нормандском формате» 9 декабря в Париже четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не согласен с формулировкой президента Владимира Зеленского об оккупированном Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу в «нормандском формате» на высшем уровне 9 декабря в Париже.

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«В ходе переговоров каждый раз выступающие делали оговорку, то есть, как вы говорите, оккупированные территории - с чем мы не соглашаемся. То есть, в данном случае все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой. Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой. Но, тем не менее, эта формулировка используется украинскими визави. Поэтому на переговорах эта ситуация рабочая. Но от своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после саммита лидеров «нормандской четверки» заявил, что на следующей встрече лидеров «нормандского формата», которая должна состояться через четыре месяца, поднимет вопрос оккупированного Россией Крыма.