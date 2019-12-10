Зеленский будет говорить с Путиным про Крым через 4 месяца

Зеленский отметил, что на один вопрос в среднем тратили 30-40 минут из-за крайне разных взглядов.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что из-за количества проблемных вопросов на встрече с российским главой Владимиром Путиным к вопросу Крыма не дошли.

Об этом он рассказал на брифинге после саммита в Париже 9 декабря.

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При этом Зеленский отметил, что на один вопрос в среднем тратили 30-40 минут из-за крайне разных взглядов на ситуации.

«Какова была бы реакция на это (обсуждение Крыма – УНИАН) – сложно ответить. Но вы слышали, что через 4 месяца у нас будет встреча. Будем поднимать все эти вопросы», – сказал Зеленский.