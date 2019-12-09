Переговоры «нормандской четверки» возобновились – Офис президента

Переговоры возобновились после завершения двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Переговоры лидеров стран-участниц «нормандского формата» - президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина относились в рамках рабочего ужина.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, переговоры «нормандской четверки» возобновились после завершения двусторонней встречи Зеленского и Путина.

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«...Сейчас переговоры снова вернулись к формату «четверки» в рамках рабочего ужина», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

После двух часов переговоров четырех лидеров стран «нормандской четверки» они были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по результатам встречи.