100 дней Рады: 24 нардепа не подали ни одного законопроекта

Всего за 100 дней в Раде зарегистрировали почти 800 проектов законов.

В Комитете избирателей Украины подвели итоги первых 100 дней работы Верховной Рады девятого созыва.

Об этом говорится в сообщении организации.

За этот период в парламенте было зарегистрировано 797 проектов законов. К их созданию приобщились большинство депутатов, однако 24 парламентария до сих пор не подали ни одного законопроекта. Как сообщили в КИУ, среди таких 13 представителей "Слуги народа" и 9 - "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Есть в Раде и рекордсмены по количеству поданных проектов законов. Внефракционный Дмитрий Шпенов подал 70 законопроектов, представители "Батькивщины" Михаил Цимбалюк и Андрей Пузийчук - 54 и 47 соответственно, Наталья Королевская из ОПЗЖ - 47, Данил Гетманцев ("Слуга народа") и Юрий Солод (ОПЗЖ) - по 45.

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При подсчете считались лишь проекты законов, проекты постановлений не учитывались.

Как заявлял спикер парламента Дмитрий Разумков, "много людей в Раде впервые, некоторые из них, очевидно, - в последний раз".