Разумков: много людей в Раде впервые, некоторые из них, очевидно, и в последний раз

Перспектив для роспуска парламента Дмитрий Разумков не видит.

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что конфликты внутри фракции «Слуги народа» единичны, и надеется, что больше их не будет.

Об этом он рассказал в интервью Новому времени.

«Очень большое количество людей впервые в Верховной Раде, некоторые из них явно впервые и в последний раз... Это (скандалы) единицы по состоянию на сегодня. Очень хочу верить, что этот показатель не будет расти», – сказал он.

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По его словам, «не надо верить или не верить в слухи о разногласиях во взглядах внутри партии, нужно «работать так, как будто – в хорошем смысле – это твой последний день работы».

«Это будет пять лет? Хорошо. Будет ли это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет завершено ранее каденцию этой Рады. По состоянию на сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. ВР работает эффективно, правительство есть, все есть», – отметил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Верховной Раде подрались «слуги народа» Бужанский и Лерос.

Позже выяснилось, что драка произошла из-за их коллеги по фракции Ирины Верещук. По ее словам, во время переписки во внутреннем чате фракции Гео Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику, а Максим Бужанский заступился за нее.