Ветеран АТО: Зеленский будет находиться в Париже, как на минном поле

Ветеран считает, что Запад подтолкнул Зеленского к переговорам с Путиным, поскольку "Украина перестала проявлять активность в собственной защите".

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским будет добиваться уступок, направленных на уничтожение украинской государственности.

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Такое мнение высказал ветеран АТО Глеб Бабич, комментируя встречу "нормандской четверки" в Париже, запланированную на 9 декабря, передает «Обозреватель».

"Это может кончиться фатально для страны. Там не говорится ни про какие другие вещи, кроме как ложиться под российские планы. Это как в договоре с дьяволом. Ты подписываешь якобы понятный документ, но дьявол кроется в деталях. Когда ты поставил подпись кровью, эти детали всплывают. Ты понимаешь, что получил совсем не то, что хотел. Это беда, это твой конец, но ты уже подписал. Любой договор с Россией – это договор с дьяволом", – заявил Бабич.

По его словам, Запад подтолкнул Зеленского к переговорам с Путиным, поскольку "Украина перестала проявлять активность в собственной защите".

"Европа и весь мир в целом нам помогут во всем. Если мы будем защищаться, они помогут нам защищаться. Если мы пойдем сдаваться, они помогут нам сдаваться", – отметил военный.

Ветеран АТО напомнил, что оппозиция в Верховной Раде выдвинула Зеленскому пять условий с целью не допустить капитуляции на переговорах.

"Это пять красных линий, которые нельзя пересекать. Зеленский будет находиться в Париже, как на минном поле. Это пять мин-растяжек – любую трогаешь и взрывается все. Я не говорю даже про общественный взрыв. Любая уступка в этих пяти пунктах запускает и реализует план, на который надеется Россия. А она надеется на одно – ей не нужен Донбасс или даже Крым отдельно. Ей нужно все. Это все знают, но почему мы делаем вид, что с этим дьяволом можно договориться, что он может измениться. Никогда", – выразил мнение Бабич.