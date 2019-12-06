Зеленский подтвердил запланированную встречу с Путиным в Париже

По словам президента, он не боится встречи, а хочет достичь результата переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил запланированную двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря в рамках саммита в "нормандском формате".

Об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Отвечая на вопрос, запланирована ли у него двусторонняя встреча с Путиным в рамках саммита в "нормандском формате" Зеленский ответил: "Да, все двусторонние встречи будут у всех президентов".

Кроме того, на уточняющий вопрос, опасается ли он предстоящей встречи, Зеленский сказал: "Нет, я хочу результат. Единственное, из-за чего я нервничаю. Просто встретились, увидели и сказали, мы планируем. Я очень не люблю нерезультативные переговоры – это единственное чего я боюсь".

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"А чего мне бояться? Я президент свободной страны, я нормальный порядочный человек, я не продаю нашу страну, никому, никогда, ни за что. Правда на нашей стороне. Когда правда за твоей спиной и действительно желание прекратить войну – ты міцнішаєш каждым днем", - добавил глава государства.

Как известно, 6 декабря ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует провести в Париже двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщал УНИАН, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.