В Раде предлагают лишить госнаград лиц, поддержавших агрессию РФ

Авторами проекта постановления №2858 "О лишении государственных наград Украины и других форм празднования лиц, которые способствовали или поддерживали вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины или своими действиями создали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины" является ряд депутатов от коалиции.

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Текст проекта на сайте парламента пока отсутствует.

Проектом постановления предлагается поручить Кабинету министров в месячный срок составить список лиц, к которым будут применены санкции в форме лишения государственных наград.

По мнению авторов проекта, "сохранение государственных наград за лицами, которые причастны к агрессии России, нивелирует эти награды. Такие лица не имеют морального права на соответствующие государственные награды и знаки отличия, тем самым дискредитируя значимость и исключительность этих наград и знаков отличий".