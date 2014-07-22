Порошенко учредил орден Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об учреждении новой государственной награды – ордена Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом, в законе «О государственных наградах Украины» перечень госнаград дополняет орден Героев Небесной Сотни – «для награждения лиц за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность в Украине, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленное во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года), других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Кабинету министров поручено в двухнедельный срок со дня вступления в силу данным законом создать комиссию по проведению всеукраинского конкурса на лучший эскиз знака ордена, задействуя в ее составе, в частности, представителей общественных объединений и активистов – участников Революции достоинства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 июля приняла закон о внесении изменений в статью 7 Закона Украины “О государственных наградах Украины” (об учреждении ордена Героев Небесной сотни).