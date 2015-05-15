Боровика уволили из-за неудовлетворительных результатов работы и конфронтационного стиля поведения - Абромавичус

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус в комментарии Новому Времени рассказал подробности своего решения отказаться от сотрудничества с известным немецким юристом Сашей Боровиком.

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"Я был недоволен результатами его работы и конфронтационным стилем поведения - который кстати очень ярко проявился в медийной кампании, которая разворачивается на наших глазах", - сказал министр, добавив, что не считает этичным принимать в этом участие.

Ранее УНИАН сообщал, что Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус взял на себя ответственность за увольнение советника министра Саши Боровика, который 20 февраля был представлен как первый заместитель министра.

На протяжении трех месяцев Боровик работал в министерстве в качестве советника и не был окончательно назначен на должность первого заместителя министра.