У Гройсмана заметили часы Apple за $700 (фото)
17:35, 15 мая 2015Политика
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Дорогие часы на запястье спикера заметили во время заседания Рады.
У Гройсмана заметили часы Apple за $700 / Фото: Владислав Содель / apostrophe.com.ua
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман носит часы за $700.
Их на руке спикера зафиксировал фотокорреспондент "Апострофа", сообщает издание.
Гройсман носит часы за $700 / Фото: Владислав Содель / apostrophe.com.ua
Это часы американской фирмы Apple, корпус из нержавеющей стали с черной застежкой.
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На сайте компании они продаются за $699.
apostrophe.com.ua
Как сообщал "Апостроф", Гройсману 37 лет. Он работает спикером с 27 ноября 2014 года. До этого он был вице-премьером и мэром Винницы.
За 2014 год Гройсман задекларировал 1,6 млн грн собственных доходов и 1,4 млн грн доходов семьи. У него два дома, три земельных участка и автомобиль Land Rover.
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