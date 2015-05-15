У Гройсмана заметили часы Apple за $700 (фото)

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман носит часы за $700.

Их на руке спикера зафиксировал фотокорреспондент "Апострофа", сообщает издание.

Это часы американской фирмы Apple, корпус из нержавеющей стали с черной застежкой.

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На сайте компании они продаются за $699.

Как сообщал "Апостроф", Гройсману 37 лет. Он работает спикером с 27 ноября 2014 года. До этого он был вице-премьером и мэром Винницы.

За 2014 год Гройсман задекларировал 1,6 млн грн собственных доходов и 1,4 млн грн доходов семьи. У него два дома, три земельных участка и автомобиль Land Rover.