Председатель Рады за прошлый год заработал почти 3 миллиона гривень

Такие данные обнародовал спикер в декларации о своих доходах, сообщает Радио Свобода.

Доходы членов его семьи в прошлом году составили 1 миллион 447 тысяч 835 гривень. Из задекларированной суммы заработная плата и другие выплаты самого Гройсмана в совокупном доходе составили 156 тысяч 731 гривню.

Доход от передачи в аренду имущества - 1,408 миллиона гривень. Большую долю суммы, задекларированной семьей Гройсмана, составляет доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности - это 1 миллион 425 тысяч 113 гривень.

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Кроме того, в собственности Гройсмана жилые дома общей площадью 534 и 461 квадратных метра и четыре земельных участка. Автопарк семьи председателя парламента включает автомобиль Land Rover выпуска 2013 года, на котором ездит сам спикер, а также Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, который принадлежит другим членам семьи.