Яценюк: Сценарий Москвы по развалу прозападной коалиции парламента Украины не сработает

Как передает корреспондент УНИАН , об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в ВР.

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Говоря о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, Яценюк отметил: "Оппозиции сегодня ничего не надо делать - они сейчас вылезли на пальму и ждут, когда проплывет труп политической коалиции", поскольку внутри коалиции раздается много критики по поводу тарифов.

"Авторы этого замечательного сюжета, которые сидят в этом зале, они это делали в 2004-м и в 2005 году. Это уже все было в украинской истории. Только в этот раз не получится", - подчеркнул премьер-министр.

По убеждению Яценюка, "каждый ответственный член коалиции осознает, что сценарий, который наработали в Москве, а реализуют отдельные политические силы в городе Киеве относительно досрочных парламентских выборов, развала парламентской коалиции и уничтожения как прозападного правительства, так и прозападной коалиции, так и прозападного президента, будет провален и никогда не будет реализован благодаря нашему единству".