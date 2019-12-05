МИД Украины, Грузии и Молдовы выступили за дифференцированный подход в рамках "Восточного партнерства"

Отмечается, что Украина и другие ассоциированные партнеры ЕС - Грузия и Молдова стремятся получить перспективу членства в Евросоюзе.

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы выступают за дифференцированный подход в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Читайте такжеУкраина стремится получить перспективу членства в ЕС - Пристайко

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, сегодня на полях министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча в формате рабочего завтрака высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля с министрами иностранных дел стран инициативы ЕС «Восточное партнерство».

«Собеседники обменялись мнениями относительно дальнейшего развития инициативы. В частности, было отмечено, что Украина и другие ассоциированные партнеры ЕС - Грузия и Молдова стремятся получить перспективу членства в Евросоюзе. В этой связи было бы полезно более активно применять в рамках «Восточное партнерство» принцип дифференциации, исходя из интересов и амбиций партнеров», - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что три страны готовы к более глубокой секторальной интеграции с ЕС в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, таможенной и сотрудничестве в сфере безопасности. В этом контексте было предложено создать в рамках «Восточного партнерства» дополнительный формат взаимодействия ассоциированных партнеров.

Отмечается, что во время встречи Боррелю былопередано совместное заявление трех министров иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы с предложениями по поводу дальнейшего развития «Восточного партнерства».