Пристайко рассказал, при каких условиях могут состояться выборы в ОРДЛО

Глава МИД заявил, что саммит в «нормандского формата» должен предусматривать обеспечение длительно мира, устойчивого режима прекращения огня и освобождения заложников и политических заключенных.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко настаивает, что местные выборы на Донбассе могут состояться только после вывода российских войск и возвращения Украине контроля над границей.

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Об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте Организации.

Глава МИД подчеркнул, что продолжающаяся вооруженная агрессия против Украины остается самой большой угрозой европейского мира и безопасности.

Вместе с тем он сказал, что проведение саммита лидеров стран «нормандской четверки» является хорошей новостью.

«У нас очень осторожный оптимизм и поверьте, что результат саммита должен предусматривать обеспечение длительно мира, устойчивого режима прекращения огня и по меньшей мере освобождения заложников и политических заключенных», - заявил Пристайко.

При этом, министр отметил, что местные выборы могут состояться лишь в соответствии с украинским законодательством и демократическими стандартами ОБСЕ. «Только тогда, когда все условия безопасности будут выполнены, включая вывод всех незаконных войск из региона и восстановления контроля Украины над украинско-российской границей», - подчеркнул Пристайко.

Также он сказал, что методология Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по проведению выборов является надежным инструментом в обеспечении демократических выборов. Министр сказал, что Украина заинтересована продолжать взаимодействие с БДИПЧ.