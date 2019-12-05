Украинский консул посетит осужденного в РФ к 17 годам колонии активиста Сейтосманова

Генконсул Тарас Малышевский сказал, что надеется на возвращение Энвера Сейтосманова в Украину.

Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский на следующей неделе планирует встретиться с осужденным сегодня к 17 годам колонии крымским активистом Энвером Сейтосмановым.

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Об этом говорится в комментарии генконсула, обнародованном на странице «Крымской солидарности» в Facebook.

Малышевский поблагодарил всех за поддержку Сейтосманова и сказал, что в ближайшее время планирует навестить осужденного в СИЗО №1.

«Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде, конечно же, будет реакция Министерства иностранных дел Украины. Мы же здесь со своими коллегами в Генеральном консульстве всегда поддерживаем и будем продолжать поддерживать нашего гражданина. У меня в руках очередное разрешение на визит к Энверу в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, где я буду на следующей неделе. Спасибо всем за поддержку. Я думаю, мы сможем его вернуть домой. Рано или поздно Энвер будет дома со своей семьей и со своим народом», – заявил Малышевский после оглашения решения суда.

Как сообщал УНИАН, 10 мая 2018 года в Крыму после обысков подконтрольными Кремлю силовыми структурами РФ были задержаны двое крымских татар, родные братья Эрнест и Энвер Сейтосмановы.

Эрнеста отпустили, а Энвера обвинили в организации деятельности террористической организации (ч.1 ст.205.5 УК РФ) – запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир». Позже суд арестовал Энвера Сейтосманова.

Братья Сейтосмановы являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

Сегодня, 5 декабря, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сейтосманова к 17 годам заключения в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.