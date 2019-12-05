Российский суд приговорил крымчанина Сейтосманова к 17 годам колонии

Сейтосманов является фигурантом российского дела об организации "Хизб ут-Тахрир".

Крымскотатарский активист Энвер Сейтосманов приговорен Южным военным судом города Ростов-на-Дону к 17 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Об этом сообщает в Facebook правозащитная группа «Крымская солидарность».

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«Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным в организации деятельности организациии, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, то есть преступлением предусмотренным частью 1 статьи 205.5 УК РФ на основании которого назначить наказание в виде лишение свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год», – говорится в приговоре.

Сейтосманов является фигурантом дела об организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая признана в России террористической. В большинстве стран мира партия «Хизб ут-Тахрир» действует легально.

По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено каких-либо доказательств вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию, а арестованные крымские татары обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы.

Отмечается, что согласно данным МОО «ПЦ «Мемориал», Сейтосманов лишен свободы при отсутствии события или состава преступления с нарушением российского и международного права.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Энвера Сейтосманова.

Ранее сообщалось, что Украина передаст в суд ООН материалы "дела Хизб ут-Тахрир".

Киев считает данные дел незаконными и рассматривает как преследование крымчан со стороны российской власти.