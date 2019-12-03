Изгнанная из фракции нардеп Скороход собирается подать в суд на Арахамию

Также Скороход подает заявление во фракцию «Слуга народа», чтобы ей предоставили документы, на основании которых она с Антоном Поляковым исключены из фракции.

Исключенная из фракции «Слуга народа» народный депутат Анна Скороход заявила, что подаст в суд на председателя фракции Давида Арахамию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Скороход заявила на брифинге.

«Фракция «Слуга народа» должна сменить председателя в связи с тем, что он постоянно нарушает законодательство Украины. Поэтому я анонсирую подачу искового заявления в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации относительно тех обвинений, которые были высказаны в мой адрес со стороны Давида Арахамии», - сказала Скороход и добавила, что её исковое заявление состоит из 11 листов.

Также Скороход заявила, что подает заявление во фракцию «Слуга народа», чтобы ей предоставили документы, на основании которых она с Антоном Поляковым исключены из фракции.

«Мы не держимся за фракцию, но все же, знаете, хотелось бы увидеть правовое основание таких действий», - пояснила депутат.

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По ее словам, «не существует на сегодняшний день протокола заседания, нам его не давали», а также «непонятно, на основании чего собирались подписи наших коллег-депутатов».

Скороход убеждена, что в парламенте должна быть «новая группа депутатов, настоящих слуг народа, которые выполняют программу президента, с которой мы все шли на выборы».

Как сообщал УНИАН, 3 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из состава фракции «Слуга народа». Соответствующее решение фракция приняла 15 ноября. Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко основной причиной исключения их из фракции назвал нарушения договоренностей относительно совместной позиции.