Стефанчук призвал Раду принять законопроекты о деолигархизации и деофшоризации

Первый заместитель председателя ВР считает, что в декабре парламент должен работать в пленарном режиме не две, а три недели.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук призывает парламент рассмотреть законопроекты, которые касаются деолигархизации и деофшоризации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

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Стефанчук выразил надежду, что текущая неделя в парламенте «пройдет в конструктивной работе».

Как представитель президента в ВР, он обратил внимание на необходимость рассмотрения и принятия тех законопроектов, которые определены президентом как неотложные. В частности, законопроекты под регистрационным номером 1209 и 1210 – «это так называемые законы о деолигархизации и деоффшоризации».

По его словам, это «чрезвычайно важный процесс, который мы должны начать».

Стефанчук также отметил, что необходимо принять изменения в законодательство для того, чтобы «запустить нормальную работу Верховного суда», а также принять законопроекты, которые касаются демонополизации, в частности, рынка спирта.

Он считает, что перед началом нового года необходимо «более плодотворно поработать».

Первый заместитель председателя ВР напомнил, что с 3 по 6 декабря и с 17 по 20 декабря будут пленарные недели.

Стефанчук предлагает и неделю с 9 по 13 декабря работать в пленарном и комитетских режимах.