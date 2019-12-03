"Крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО

За Вадима Альперина внесли 70 миллионов гривень залога.

Одесский бизнесмен, которого обвиняют в создании преступной группы для махинаций на таможнях, вышел из СИЗО на свободу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно", - написал он.

Как отмечает интернет-издание Слово и дело, за Вадима Альперина внесли 70 миллионов гривень залога.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

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По данным "Украинской правды", дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тыс. долл.

Кроме того, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из "крестных отцов контрабанды в Украине" Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ.

28 ноября детективы НАБУ сообщили Альперину о подозрении в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.