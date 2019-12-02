Рябошапка назначил начальника департамента по надзору за преступлениями в условиях вооруженного конфликта

Департамент конфликтов возглавил Юрий Рудь.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Юрия Рудя начальником Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, до этого Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства в уголовных производствах Главной военной прокуратуры.

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«За время работы обеспечивал организацию досудебного расследования и процессуального руководства в уголовных производствах относительно развязывания и ведения агрессивной войны против Украины представителями власти и вооруженных сил РФ, нарушения законов и обычаев ведения войны, совершения других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и терроризма», - говорится в сообщении.

Предполагается, что в Департамент конфликтов будут переданы более 200 уголовных производств. «Речь идет о глобальных и резонансных преступлениях, в частности, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, крушении самолета рейса MH17, захвате АР Крым, «деле моряков», а также фактах развязывания и ведения вооруженной агрессии России, системных пытках и убийствах пленных украинских военных и гражданского населения», - сообщили в пресс-службе.

Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием в вышеуказанных производствах, которые расследуются СБУ и Нацполицией.

Как сообщал УНИАН, главный военный прокурор Виктор Чумак не исключает новые подозрения по делу Иловайськой трагедии и рассекречивания части материалов.