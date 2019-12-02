Расследование Иловайской трагедии: в ГПУ не исключают объявление новых подозрений и рассекречивание материалов

Главный военный прокурор считает, что до завершения расследования дела еще далеко.

Главный военный прокурор Виктор Чумак не исключает новые подозрения по делу об Иловайской трагедии и рассекречивание части материалов.

Об этом он сказал в интервью ВВС-Украина.

Чумак объясняет, что по данному делу проводится огромное количество экспертиз: военных, военно-политических, военно-технических. Поэтому до завершения расследования еще далеко.

"Полгода - это точно еще. Но я снова говорю, дело расследовалось как преступления, совершенные РФ с целью ведения агрессивной войны против Украины. И это квалификация этого дела. Она не расследовалось как халатность, служебная халатность или военные какие-то преступления", - отметил он.

По словам Чумака, в этом деле есть много подозрений российским военным, которые касаются совершения агрессивного нападения на Украину. "Дело расследовалось исключительно в этом направлении, в контексте агрессивной войны против Украины", - заверил главный военный прокурор.

При этом, как пишет издание, он дал понять, что против украинских чиновников никаких подозрений нет. Петр Порошенко является свидетелем по делу, поэтому его и вызвали на допрос.

"Я не знаю, почему Петр Алексеевич не пришел, он там свидетель", - сказал Чумак.

При этом он добавил, что не исключает, что новые подозрения могут появиться позже. Он также предположил, что отдельные элементы этого дела могут рассекретить, ведь до сих пор эти материалы под грифом "секретно".

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Справка УНИАН. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.

13 сентября новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал новое расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии.